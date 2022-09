Idosa acamada filmada em lar de Boliqueime com sinais de negligência e coberta de formigas

Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime adianta que já abriu inquérito ao caso.

Um vídeo a circular nas redes sociais dá conta de uma idosa, utente do lar da Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Boliqueime, em Loulé, deitada numa cama com sinais de negligência.As imagens, alegadamente captadas no interior do lar, permitem perceber que a utente está acordada, com uma ferida aberta e o corpo coberto de formigas. O utilizador que publicou o vídeo na Internet avança que a idosa estava amarrada à cama e que a instituição tinha já sido exposta em diversas queixas pelo filho da mulher.A Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime reagiu ao sucedido numa publicação feita na rede social Facebook, esta quarta-feira. No comunicado pode ler-se "a mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, tendo tomado conhecimento do vídeo partilhado (...) determinou a instauração de um inquérito de natureza disciplinar para apurar quem é (são) o (s) responsável(is)por esta situação inadmissível e será implacável (...) na punição".A mesma organização adianta que já fez queixa-crime contra a pessoa que filmou e divulgou o vídeo.