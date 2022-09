Kiev promete "abater" os russos mobilizados para combates

Zaluzhny afirmou que o anúncio de "mobilização parcial" feito esta quarta-feira por Putin "não assustou" a Ucrânia.

O comandante-chefe do exército ucraniano, Valery Zaluzhny, prometeu esta quarta-feira "abater" os russos que combatem na Ucrânia, incluindo os que forem mobilizados na sequência do decreto do Presidente russo, Vladimir Putin.

"Abateremos todos aqueles que vierem ao nosso território com armas nas mãos - seja voluntariamente ou por mobilização. Nenhuma declaração da liderança político-militar do país agressor irá afetar a nossa disposição de lutar pela nossa liberdade", escreveu no Facebook Zaluzhny, que raramente fala à imprensa ou utiliza as redes sociais.

