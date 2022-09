João Gomes Cravinho diz que UE "não se deixará intimidar" por ameaças de Putin

Portugal vai apoiar a decisão coletiva de aplicar mais sanções a Moscovo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, afirmou que a UE "não se deixará intimidar" pelas ameaças do Presidente russo sobre uma escalada nuclear da guerra na Ucrânia e garantiu que Portugal vai apoiar a decisão coletiva de aplicar mais sanções a Moscovo.

Em declarações à imprensa portuguesa, no final de uma reunião de emergência de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, nesta quarta-feira, em Nova Iorque, João Gomes Cravinho declarou que "foi unânime" o sentimento partilhado por todos os homólogos no encontro.

"Não há decisões formais, porque isto não foi uma reunião formal. Contudo, é uma reunião que teve uma presença da grande maioria dos MNE e, portanto, permitiu tirar o pulso político daquilo que é o sentimento coletivo em relação a três novas dimensões que resultam do discurso do Presidente Putin:em primeiro lugar, a sua decisão quanto à mobilização parcial; segundo, a ideia de avançar com referendos ilegais que permitem a anexação do território ucraniano pela Rússia; e terceiro, muito lamentavelmente, as suas ameaças explícitas em relação à utilização de armas de destruição maciça", afirmou.