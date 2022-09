Zelensky pede à ONU “castigos justos” para crimes russos

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta quarta-feira, em discurso gravado para a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, que foram cometidos crimes contra sua nação e que Kiev quer "castigos justos" para a Rússia."Foram cometidos crimes contra a Ucrânia e nós exigimos castigos justos. Foram cometidos crimes contra as nossas fronteiras estatais. Foram cometidos crimes contra a vida do nosso povo. Foram cometidos crimes contra a dignidade das nossas mulheres e dos nossos homens. Foram cometidos crimes contra os valores que fazem de todos nós uma comunidade das Nações Unidas".

Zelensky disse que Kiev tem um plano de cinco itens para estabelecer a paz duradoura, mas rejeitou qualquer sugestão para a Ucrânia adotar a neutralidade."A Ucrânia quer a paz. A Europa quer a paz. O mundo quer paz e nós vemos quem é o único que quer a guerra. Há apenas uma entidade entre todos os estados membros da ONU que diria agora, se pudesse interromper o meu discurso, que está feliz com esta guerra, com a sua guerra".O presidente ucraniano disse que cinco condições "não negociáveis" para a paz incluem punição pela agressão russa, a restauração da segurança e da integridade territorial da Ucrânia e garantias de segurança."Este é o primeiro item da nossa fórmula de paz: castigo. Punição pelo crime de agressão. Punição pela violação de fronteiras e integridade territorial, punição que deve ser aplicada até que a fronteira internacionalmente reconhecida seja restaurada, até que a agressão termine e até que os danos e perdas pela guerra sejam totalmente compensados"."O segundo item da nossa fórmula de paz é a proteção da vida, através dos meios disponíveis e permitidos pela Carta das Nações Unidas" e acrescentou que o terceiro item da fórmula de paz ucraniana é "a restauração da segurança e da integridade territorial"."O quarto item é a garantia de segurança. Cada nação tem direito a garantias de segurança, não apenas a maior nação, não apenas as mais afortunadas. E o quinto item é a determinação, algo sem o qual os outros quatro itens não funcionarão".A esta lista, Zelensky acrescentou: "O que não está nesta nossa fórmula? Neutralidade. Aqueles que falam de neutralidade, quando os valores humanos e a paz estão sob ataque, querem dizer outra coisa."O presidente ucraniano foi aplaudido de pé, por vários delegados presentes na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas. A delegação russa permaneceu sentada.