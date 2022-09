Sismo de 6.9 na escala de ritcher abala capital mexicana

Novo terramoto leva milhares de residentes para a rua.

Um sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter foi esta quinta-feira registado no centro do México, acionou os alarmes sísmicos e levou centenas de milhares de residentes da Cidade do México a sair para a rua.

A chefe do governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, indicou que todos os 'drones' (aparelhos não tripulados), que sobrevoam a cidade, "não registaram quaisquer danos, até ao momento", de acordo com uma mensagem escrita na rede social Twitter

O sismo ocorreu à 01:16 (07:16 em Lisboa) com epicentro a 81 quilómetros a sul de Coalcomán, no estado de Michoacán, na costa ocidental do país, onde também tinha sido registado, na última segunda-feira, um terramoto, com uma magnitude inicial de 6.5, posteriormente corrigida para 6.9, de acordo com o serviço sismológico do México.