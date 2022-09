"Fui buscar o Rui Costa para meu sucessor", revela Luís Filipe Vieira

Ex-presidente do Benfica conta o plano para quando deixasse o clube: Rui Costa dava a cara e a SAD era gerida pelos profissionais que lá deixou.

Dezasseis de outubro de 2020. Pouco depois das cinco da tarde, num hotel em Lisboa, Luís Filipe Vieira apresentava oficialmente a recandidatura a um sexto mandato como presidente do Benfica. Mas desta vez com uma novidade: na sua lista estava Rui Costa como vice-presidente da direção. Era a primeira vez que o antigo jogador passava a integrar os órgãos sociais.Saiba mais no Correio da Manhã