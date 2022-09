União Europeia pede à China que use a sua influência para acabar com guerra

Novo pacote de sanções vai afetar novos setores da economia russa.

O alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, pediu esta quinta-feira à China que use a sua influência sobre a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia.

Numa reunião à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, Borrell transmitiu ao ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, as "expectativas europeias de que a China usará a sua influência sobre a Rússia para acabar com a guerra, que está causar uma crise alimentar, energética e de instabilidade financeira, em todo o mundo", de acordo com um comunicado emitido pelo gabinete de imprensa do Alto Representante.

Borrell também mencionou a situação "precária" em torno da usina nuclear de Zaporiya, na Ucrânia, enfatizando que um acidente nuclear pode acontecer a "qualquer momento", e que uma maneira de evitar uma crise nuclear deve ser discutida como prioridade.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia concordaram esta quinta-feira em preparar novas sanções contra a Rússia, que se materializarão o mais rápido possível, conforme anunciado por Borrell.

Este novo pacote de sanções, em resposta à decisão de Moscovo de mobilizar 300 mil reservistas, vai afetar novos setores da economia russa, incluindo tecnologia, e incluirá novos indivíduos.

Além de discutir a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Borrell e Wang discutiram questões de Direitos Humanos, incluindo a convocação de um Diálogo de Direitos Humanos UE - China para discutir questões preocupantes, concluiu o comunicado.