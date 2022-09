Turista inglesa morre na praia do Penedo em Albufeira

Uma mulher, de nacionalidade inglesa, morreu, esta quarta-feira, depois de se ter sentido mal ao sair da água, na praia do Penedo, no concelho de Albufeira.Segundo comunicado emitido pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi dado às 13h15 e dava conta de que uma pessoa se estava a sentir mal após ter saído da água na praia do Penedo, no concelho de Albufeira.

"Foram ativados de imediato para o local os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, do Projeto "SeaWatch" e a Viatura Médica e Reanimação (VMER) do INEM" refere a nota.A vítima, de 45 anos, ainda foi assistida no areal por elementos do INEM, mas o óbito foi declarado no local.O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, pelos Bombeiros de Albufeira, após indicações do Ministério Público.A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.