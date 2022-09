Sem-abrigo queimado enquanto dormia junto a prédio no Porto

Homem acordou a arder e conseguiu apagar as chamas.

Um homem, de 52 anos, sem-abrigo, foi queimado, por um grupo de desconhecidos, durante a madrugada desta quinta-feira, à entrada de um prédio na Rua Barros Lima, no Porto.O homem acordou a arder e conseguiu apagar as chamas. Acabou por voltar a adormecer no mesmo local.Já nesta manhã desta quinta-feira, um grupo de toxicodependentes, que fazem tratamentos no Hospital Joaquim Urbano, perto do local do incidente, encontraram o homem e ligaram para o INEM.O sem abrigo foi assistido pela mota do inem de Matosinhos no local, mas depois foi transportado pelos bombeiros de São Mamede de Infesta para a unidade de queimados do hospital de São João, no Porto. Tinha queimaduras de segundo grau nas mãos e costas.O caso está a ser investigado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP.