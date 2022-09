Taxista com ferimentos graves após esfaqueamento no centro da vila de Cabeceiras de Basto

Homem de 70 anos foi abordado junto à praça de táxis. Sofreu golpes no peito e num braço

Um taxista de 70 anos foi esfaqueado no peito e num braço, esta tarde de quinta-feira, no centro da vila de Cabeceiras de Basto, após um desentendimento com outro taxista.Depois de ser golpeado, o taxista entrou no carro e dirigiu-se ao posto da GNR para pedir ajuda.Foi assistido no local e transportado, com acompanhamento da equipa médica da VMER para o Hospital de Guimarães. Os ferimentos são graves.O ataque aconteceu cerca das 14h00, na rua General Humberto Delgado, quando saía das casas-de-banho públicas. Terá sido aí abordado e atacado pelo outro taxista.Entrou no carro e dirigiu-se ao posto da GNR, onde chegou a sangrar de forma abundante.Foram acionados os bombeiros Cabeceirenses e a VMER do Hospital de Guimarães.O caso já foi comunicado à Polícia Judiciária de Braga que vai agora avançar para a investigação.