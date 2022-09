Guterres "profundamente preocupado" com referendos de adesão de territórios ucranianos à Rússia

Para o secretário-geral, "qualquer anexação do território de um Estado por outro Estado resultante da ameaça ou uso da força é uma violação da Carta da ONU e do direito internacional".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou esta quarta-feira estar "profundamente preocupado" com os planos de Moscovo de efetuar, a partir de sexta-feira, referendos sobre a adesão de territórios ucranianos à Federação russa.

"Estou profundamente preocupado com relatos de planos para organizar os chamados 'referendos' em áreas da Ucrânia que atualmente não estão sob controlo do Governo", manifestou Guterres numa reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia.

