Câmara Municipal de Loures alvo de ataque informático

Ciberataque foi comunicado à Polícia Judiciária e ao Centro Nacional de Cibersegurança.

A Câmara Municipal de Loures foi alvo de um ataque de piratas informáticos na madrugada desta quinta-feira. De acordo com o comunicado de imprensa da instituição, o objetivo do ataque foi provocar perturbações no sistema e serviços informáticos.

A manobra informática foi detetada pelo sistema de segurança da Câmara Municipal tendo sido depois comunicada à Polícia Judiciária e ao Centro Nacional de Cibersegurança.





No documento pode ler-se, "a Câmara Municipal está a desenvolver todos os esforços, com o apoio do Centro Nacional de Cibersegurança e de especialistas em cibersegurança, no sentido de restabelecer a normalidade do sistema e dos serviços informáticos, o que deverá acontecer muito em breve".