Ex-vice-ministro da Segurança Pública da China condenado à pena de morte

Um ex-vice-ministro da Segurança Pública da China, acusado de liderar um grupo criminoso constituído por funcionários do governo, foi esta sexta-feira condenado a pena de morte, suspensa por dois anos, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

Sun Lijun foi condenado por manipulação do mercado de ações, aceitar subornos e outros crimes, detalhou a mesma fonte.

Desde que assumiu a liderança do Partido Comunista Chinês, em 2012, Xi lançou uma vasta campanha anticorrupção, que resultou na punição de altos cargos do Partido, líderes de empresas e organizações públicas, ou oficiais superiores do exército.