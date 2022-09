Boris Johnson engana-se e elogia "liderança inspiradora" de Putin em vez de Zelensky

Durante a primeira contribuição como deputado, desde que deixou de ser primeiro-ministro.

O ex primeiro ministro britânico, Boris Johnson, cometeu um engano e agradeceu ao líder russo, Vladimir Putin, pela "liderança inspiradora" em vez de o fazer ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A falha aconteceu durante a primeira contribuição de Johnson como deputado, após ter deixado o cargo de primeiro-ministro.Num debate geral sobre a guerra na Ucrânia, ao enumerar as razões pelas quais a contra-ofensiva ucraniana está a revelar-se bem sucedida, o ex primeiro ministro agradeceu, inadvertidamente, a Putin, antes de se corrigir rapidamente e agradecer a Zelensky, refere o jornal britânico SkyNews."Graças ao heroísmo das forças armadas ucranianas, graças às armas que temos orgulho em oferecer, felicito o meu ilustre amigo [James Heappey] pelo trabalho das forças armadas do Reino Unido e as armas que estamos a enviar. Obrigado também, é claro, à liderança inspiradora de Vladimir Putin", disse Boris Johnson que, rapidamente, corrigiu o erro: "A liderança inspiradora de Volodymyr Zelensky, peço desculpa".Johnson disse, ainda, que é importante o Reino Unido "redobrar a ajuda na defesa dos ucranianos" se "Putin redobrar na sua 'agressão' ".