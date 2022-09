Detida mulher do suspeito de duplo homicídio na ilha do Pico

A detida, com 53 anos de idade, será presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das adequadas medidas de coação.

A Polícia Judiciária deteve, esta sexta-feira, a mulher do alemão que é suspeito do duplo homicidio na ilha do Pico, nos Açores. A mulher de 53 anos é suspeita dos crimes de homicídio, profanação de cadáver e de detenção de arma proibida, no qual o marido foi anteriormente detido e submetido à medida de coação de prisão preventiva.

A PJ refere em comunicado que a investigação permitiu determinar de que os crimes de Mário Sobral e Mário Coucelos, de 65 e 74 anos, foram praticados junto da propriedade do referido casal, com recurso a arma de fogo, com subsequente ocultação e destruição dos corpos através de carbonização.

A detida vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação.