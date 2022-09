Programa da CMTV 'Doa a quem doer’ lidera audiências no cabo

Formato é conduzido pela jornalista Tânia Laranjo.

O programa de investigação ‘Doa a quem doer’ foi o mais visto do cabo esta quinta-feira, alcançando 7,6% de Share e uma média de 344 mil espetadores. À mesma hora, o jornal CNN obteve 2,9% de share enquanto o jornal da noite da SIC notícias registou 2,1% de share.

O formato conduzido por Tânia Laranjo, com dados exclusivos sobre a investigação ao duplo homicídio no Pico, nos Açores, foi o programa mais visto do dia no cabo à frente do CM Jornal das 20h, Liga D’Ouro’, Jornal às 7 e Rua Segura, que lideraram os respetivos horários.

O ‘Rua Segura’, com Magali Pinto, além da liderança destacada no cabo, ultrapassou também a RTP1 no horário. Com 7,3% de share, ficou à frente do programa ‘A Nossa Tarde’ do canal público, que não conseguiu mais de 6,4%.

Com estes resultados, a CMTV voltou a ser o canal preferido dos portugueses. No dia, registou 5,2% de Share médio, acima dos 3,6% obtidos pelo canal CNN e 2,6% alcançados pela SIC Notícias. A RTP3 não foi além dos 0,7%.

Os dados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.