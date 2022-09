Bar destruído em incêndio na praia de Mira

Polícia Judiciária investiga agora as causas do incidente.

Um bar de praia ficou totalmente destruído, num incêndio que deflagrou na manhã desta sexta-feira, na praia de Mira.O alerta para o incêndio foi dado ao fim da manhã desta sexta-feira e a proprietária, Natália Guerra, disse àque o incidente aconteceu quando o estabelecimento estava fechado ao público.

A Proteção Civil e a Polícia Marítima estiveram no local.



A Polícia Judiciária investiga agora as causas do incêndio.