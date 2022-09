Idoso ferido com gravidade em incêndio em Viana do Castelo

Causas do fogo estão ainda por apurar.

Um idoso, com cerca de 80 anos, ficou gravemente ferido, esta tarde de sexta-feira, num incêndio nos anexos de uma casa, na rua Ponte Pedrinha, em Vila Fira, Viana do Castelo.O alerta foi dado ás 14h56.No local estão os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo com seis viaturas e os Voluntários, com três.No local, está também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo a assistir o idoso que está em paragem cardiorespiratória.No incêndio uma outra pessoa teve de ser assistida porque se sentiu mal.As causas do fogo estão ainda por apurar.A GNR está no local e investiga.