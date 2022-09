Montenegro diz que "estão criadas condições" para Governo avançar com novo aeroporto. Localização só após avaliação

Presidente do PSD reagiu após reunião com António Costa.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com António Costa sobre a construção do novo aeroporto, Luís Montenegro afirma que acredita que estão criadas as condições para que o Governo possa avançar com a concretização da construção da infraestrutura.



"É importante que se defina uma metodologia e que não existam dúvidas sobre a nova infraestrutura", afirmou o líder do PSD.





Sobre a localização da construção, Luís Montenegro afirmou ainda que será tomada apenas quando houver uma avaliação ambiental e um estudo.