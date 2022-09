"É um passo muito relevante rumo à internacionalização": CMTV já começou a emitir nos EUA

A CMTV começou esta quinta-feira a emitir nos Estados Unidos da América. O canal do Correio da manhã está disponível na zona de Nova Iorque, sendo transmitido pela operadora portuguesa de cabo e satélite SPT Television, na Dish Network, da Fire TV e na Google TV.

Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da CMTV e do CM, diz que este "é um passo muito relevante da CMTV rumo à internacionalização" e destaca: Chegarmos a um mercado como o americano, onde há uma fortíssima presença portuguesa em cidades como Newark, é mais um sinal da pujança do projeto CMTV. É com orgulho que podemos dizer que a CMTV é o verdadeiro projeto televisivo do mundo português".

Recorde-se que a CMTV já está presente em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Canadá e França.