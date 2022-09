Atriz Bryce Dallas Howard denuncia pressão para perder peso em 'Jurassic World'

a atriz dizendo: "Há muitos tipos de mulheres neste mundo e há muitos tipos de mulheres neste filme".

Bryce Dallas Howard garantiu que lhe foi pedido que não revelasse o seu corpo verdadeiro no ecrã.A atriz tornou-se voz ativa na luta pela aceitação dos corpos. Incentiva as mulheres a aceitar oscilações de peso e a atribuir normalidade às mudanças que a gravidez provoca no corpo feminino.O mesmo jornal dá conta da intervenção de Bryce Dallas Howard nas tendências de moda de designers de luxo avançando que "actriz tem vindo a comprar os seus próprios vestidos, por vezes em lojas online e por menos de 300 dólares" e que "a sua decisão deriva da dificuldade de encontrar designers dispostos a vestir celebridades fora do cânone e dos tamanhos habituais".