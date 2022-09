Construtora automóvel Toyota põe fim à produção de veículos na Rússia

Empresa já tinha suspendido as operações no país a 4 de março.

O fabricante japonês Toyota Motor anunciou este sábado o fim da produção na fábrica russa em São Petersburgo, suspensa há cerca de meio ano, devido a problemas de abastecimento e sanções desencadeadas pela guerra na Ucrânia.

A empresa, líder mundial no fabrico de motores por vendas, suspendeu as operações na única fábrica na Rússia a 4 de março devido à interrupção no fornecimento de materiais e componentes essenciais, mas manteve a força de trabalho no país em tarefas de manutenção em preparação para um possível reinício da produção.

"No entanto, após seis meses, não fomos capazes de retomar as atividades normais e não vemos qualquer indicação de que seremos capazes no futuro", disse a empresa, numa declaração.