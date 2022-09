Estado norte-americano do Arizona proíbe aborto em quase todos os casos

Supremo Tribunal revogou a sentença Roe v. Wade.

Um tribunal do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos, decidiu na sexta-feira a favor do governo do estado e permitiu a aplicação de uma lei que proíbe o aborto em quase todos os casos.

A juíza do condado de Pima, Kellie Johnson, decidiu levantar um bloqueio de quase 50 anos à regra depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter derrubado em junho as proteções contra o aborto a nível do país e permitido que cada estado estabelecesse leis próprias.

Aquela lei, conhecida como "Roe v. Wade" e datada de 1973, proíbe a interrupção voluntária da gravidez em todos os casos, exceto naqueles em que a vida da mãe está em perigo.