Johny Depp tem "um caso" com a advogada que o defendeu no processo de difamação contra o “The Sun”

A Us Weekly foi a primeira a relatar o envolvimento entre os dois, alegando que existe uma "química fora do normal" e que as coisas são "sérias". Joelle Rich era casada quando conheceu Johnny Depp, mas agora está a divorciar-se do marido, com quem tem dois filhos.

Rich, de 37 anos, "ajuda indivíduos e famílias a proteger a sua privacidade e reputação" e tem "experiência em disputas de difamação, privacidade e direitos autorais". Ela "trabalha para defender a reputação [dos clientes] contra alegações falsas e difamatórias impressas, online e os orgãos de comunicação social", referiu a Us Weekly.



A equipa de Rich também representou Meghan Markle num caso contra os editores do Daily Mail no ano passado.



Depp perdeu o processo nos tribunais britânicos contra o The Sun, contrariamente ao que aconteceu no julgamento onde acusava Amber Heard de difamação.

Apesar de não integrar a equipa de advogados que representava o ator neste último cado, foi até ao tribunal na Virginia para dar apoio a Depp.