'Burlão do Amor' admite em tribunal: “Fui o homem mais feliz com ela”

Usou identidade falsa e mais de 30 perfis falsos nas redes sociais para perseguir e ameaçar uma das vítimas.

"Fui o homem mais feliz com ela e ela também era feliz", disse esta sexta-feira ao Tribunal de Braga o homem, de 41 anos, após confessar os crimes. O 'burlão do amor', que atacou em Barcelos, disse que ainda amava a primeira mulher, que enganou, e com quem teve casamento marcado.Falou mais de uma hora. Disse ter "consciência da gravidade das coisas", mas saía "de uma situação complicada". Quanto à segunda vítima, disse que as fotografias íntimas foram consentidas.Os crimes foram entre 2016 e 2019. Usou identidade falsa e mais de 30 perfis falsos nas redes sociais para perseguir e ameaçar uma das vítimas. Partilhou as imagens da outra.