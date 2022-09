Preço do gasóleo baixa na próxima semana

Na próxima semana o gasóleo irá descer um cêntimo por litro e a gasolina deverá manter-se.

O preço da gasolina deverá manter-se na próxima segunda-feira, enquanto o do gasóleo seguirá em rota descendente. A diferença entre os dois combustíveis, ao contrário da semana passada, volta a descer e vai ser de 5,5 cêntimos, a mais baixa em três semanas, segundo contas do ‘Jornal de Negócios’. De acordo com a mesma fonte, o preço da gasolina simples 95 deverá seguir inalterado e manter-se nos 1,695 cêntimos por litro, o valor mais baixo desde o início do ano.No caso do gasóleo simples, a tendência de descida mantém-se e a queda deverá ser de 1 cêntimo para os 1,7497 euros, o valor mais baixo em seis semanas. A atualização do preço dos combustíveis acontece numa altura em que o Brent, o barril de referência para a Europa, caminha para a mais longa sequência de perdas semanais este ano, renovando assim mínimos de janeiro.O apertar da política monetária em todo Mundo tem levado os investidores a temerem um abrandamento na zona euro, a anteciparem uma inevitável recessão que tem como consequência a redução da procura pelo ouro negro.Os cálculos têm por base a evolução dos derivados do petróleo.