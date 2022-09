NASA cancela lançamento de foguetão da missão Artemis I devido a tempestade 'Ian' nos EUA

Decisão foi tomada numa reunião que aconteceu este sábado de manhã com a equipa.

O foguetão da missão Artemis I não vai realizar a terceira tentativa de lançamento esta terça-feira, conforme planeado, devido a preocupações com a tempestade tropical Ian que se move em direção a Cuba e Flórida, EUA. A decisão foi tomada numa reunião que aconteceu este sábado de manhã com a equipa da NASA.



Os engenheiros adiaram a decisão final à medida que têm vindo a recolher dados e análises. No entanto, o foguete do Sistema de Lançamento Espacial e a espaçonave Orion continuam na plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e os membros da equipa continuam a monitozar o clima.

"A agência está a adotar uma abordagem passo a passo no seu processo de tomada de decisão para permitir que a agência proteja os funcionários, completando um teste seguro a tempo para que eles atendam às necessidades das famílias, ao mesmo tempo em que protegem a opção de seguir em frente com outra oportunidade de lançamento se as previsões meteorológicas melhorarem", revelou a NASA em comunicado, citado pela CNN World.

As preocupações com a formação do sistema climático no Caribe colocaram as condições climáticas em apenas 20% favoráveis ??para um lançamento, de acordo com uma previsão divulgada pela Força Espacial dos EUA esta sexta-feira. As restrições de lançamento são projetadas para evitar relâmpagos naturais,o que poderia causar danos ao foguetão e pôr em perigo a segurança pública.