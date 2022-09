Incêndio em Ponte da Barca com dois meios aéreos no combate às chamas

Alerta foi dado às 15h55 deste sábado.

Um incêndio deflagrou durante a tarde deste sábado numa zona de mato em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.





O alerta foi dado às 15h55.

Segundo apurou o

junto do CDOS de Viana do Castelo, no combate às chamas estão 16 bombeiros, apoiados por três viaturas e ainda dois aviões Alfa.