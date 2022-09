Avião despista-se durante aterragem e acaba dentro de um lago no aeroporto de Montpellier, França

Nenhum passageiro ficou ferido.

O aeroporto de Montpellier, no sul de França, foi encerrado este sábado de manhã após um avião de carga se ter despistado durante a aterragem e acaba dentro de água. A companhia aérea afirmou que nenhum passageiro ficou ferido.

O Boeing 737 proveniente do aeroporto Charles de Gaulle de Paris e com destino a Montpellier, em França.

De acordo com dados fornecidos pelo site Flightradar24, a aeronave fez a descida a uma velocidade elevada e não conseguiu parar a tempo, acabando por ultrapassar o final da pista de aterragem.

Montpellier é um dos 10 aeroportos mais movimentados de França em termos de número de passageiros. No sábado de manhã, o website do aeroporto disse aos passageiros que um "incidente técnico" tinha encerrado as operações, e instou-os a não se dirigirem ao aeroporto a menos que a sua companhia aérea confirmasse que o voo estaria a funcionar.



Todos os voos durante a manhã foram cancelados.