Reconstituído o rosto do faraó egípcio Ramsés II que teve 103 filhos, 200 namoradas e onze esposas há 3300 anos

Graças a tecnologias avançadas, um grupo de cientistas conseguiu "decifrar o crânio de Ramsés II para dar-lhe vida".

Um grupo de cientistas conseguiu reconstituir a fisionomia do faraó egípcio lendário Ramsés II, que teve 103 filhos, 200 namoradas e onze esposas, 3300 anos após a sua morte.



No âmbito do bicentenário da decifração dos hieróglifos por Champollion, o programa Des Racines et des Ailes revelará na quarta-feira a fisionomia do faraó aos 45 anos e aos 91. As primeiras imagens inéditas foram reveladas pela France Info.



Liderada por Caroline Wilkinson, antropóloga forense da Liverpool John Moores University, em Inglaterra, e Sahar Saleem, paleorradiologista da Cairo University, em Gizé, no Egipto, a equipa de especialistas trabalhou na múmia guardada no Museu das Civilizações do Cairo. Graças a tecnologias avançadas, eles conseguiram "decifrar o crânio de Ramsés II para dar-lhe vida", especificaram num documentário, transmitido pela France Info.



"Quando olhamos para um crânio pela primeira vez, inicialmente procuramos os detalhes característicos mais visíveis", salientou Caroline Wilkinson, acrescentando que "por exemplo, em Ramsés II, há um osso nasal muito largo.É, entre os olhos, muito alto e muito pronunciado", acrescentou ainda.



Através de um trabalho meticuloso, Caroline Wilkinson e a equipa conseguiram identificar a posição dos músculos faciais do faraó. "Quanto mais forte um músculo é, mais as inserções deixam marcas visíveis na superfície do crânio", explicou a cientista. Segundo a France Info, o antropólogo forense recorreu a um software usado em investigações criminais para dar um rosto a Ramsés II.



As informações oferecias pelo trabalho do radiologista Sahar Saleem permitiram determinar a cor da pele.