Colisão no centro de Lisboa causa sete feridos

Sete pessoas ficaram feridas numa colisão entre dois automóveis na avenida da República, em Lisboa, na madrugada deste domingo. De acordo com os Sapadores de Lisboa o violento acidente aconteceu às 3h59 num cruzamento junto ao Saldanha.Duas das vítimas ficaram encarceradas. Apesar do estado em que ficaram as duas viaturas, os sete feridos – dois homens e cinco mulher com idades entre os 20 e os 25 anos – sofreram apenas ferimentos ligeiros.Ainda assim foram transportados aos hospitais de Santa Maria e São José para observação. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 17 operacionais do Regimento de Sapadores. A Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa investiga as circunstâncias do acidente