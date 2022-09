Jovem ferido após ser esfaqueado em feira no Alentejo

Agressão aconteceu durante uma briga.

Uma briga entre dois jovens levou a que um deles, de 23 anos, desferisse quatro facadas no outro, de 18. O incidente aconteceu na Feira D' Aires, em Viana do Alentejo, Évora, este domingo de madrugada.De acordo com o CDOS de Évora, o agressor foi identificado e detido.A vítima foi transportada com ferimentos considerados leves para o Hospital de Évora. O agressor também foi levado à mesma unidade hospitalar.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.