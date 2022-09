Primeiro-ministro espanhol testa positivo à Covid-19

Sánchez não disse se estava a sentir-se doente ou se iria cancelar outros compromissos na próxima semana

O Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse ter dado positivo no teste à covid-19 e que cancelou o evento que tinha previsto para este domingo.

O líder do partido socialista espanhol e do Governo de coligação do país disse numa publicação no Twitter que estava a cancelar a sua presença num evento socialista previsto para hoje para assinalar o início da nova temporada política depois das férias de verão.

Sánchez não disse se estava a sentir-se doente ou se iria cancelar outros compromissos na próxima semana.