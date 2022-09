Dois feridos, um dos quais em estado grave, em colisão entre mota e carro nas Caldas da Rainha

Trânsito esteve cortado nos dois sentidos, mas já foi reaberto.

Um homem de 53 anos ficou com ferimentos graves após colisão entre um carro e uma mota na Foz do Arelho, distrito de Leiria.Uma outra vítima, com ferimentos ligeiros, foi assistida no local pelos Bombeiros das Caldas da Rainha.A GNR já tomou conta da ocorrência.