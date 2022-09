Primeiras sondagens à boca de urna dão vitória à coligação de extrema-direita nas legislativas em Itália

Os resultados oficiais só serão partilhados durante a manhã de segunda-feira.

A coligação de direita liderada pelo partido Irmãos de Itália de Giorgia Meloni vai ganhar com maioria as legislativas deste domingo, afirmaram as primeiras sondagens anunciadas às 22h00.A emissora estatal RAI disse que o bloco de partidos conservadores, que também inclui o Liga de Matteo Salvini e o partido Forza Italia de Silvio Berlusconi (antigo primeiro-ministro), ganhou entre 41 e 45%, o suficiente para garantir o controlo de ambas as câmaras do parlamento.A lei eleitoral italiana favorece os grupos que conseguem criar pactos pré-votações, dando-lhes um número de assentos parlamentares superior ao seu número de votos.Os resultados oficiais só serão partilhados durante a manhã de segunda-feira.Se confirmado, o resultado significaria um aumento notável para Meloni, cujo partido obteve apenas 4% dos votos nas últimas eleições nacionais em 2018.