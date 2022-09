Santos Silva faz despedimento ilegal. Empregada doméstica ganha recurso

Tribunal anulou despacho do ex-ministro dos Negócios estrangeiros e obriga a reintegrar funcionária.

Augusto Santos Silva fez, como ministro dos Negócios Estrangeiros, um despedimento ilegal. O ex-ministro despediu, no âmbito de um processo disciplinar, uma funcionária da residência oficial do Estado Português em Genebra, em 1 de outubro de 2021, por violação dos deveres de prossecução do interesse público, de isenção e de lealdade. A funcionária, de nacionalidade boliviana, recorreu à Justiça e, em maio deste ano, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa considerou o despedimento ilegal e anulou-o.