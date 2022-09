Menor humilhado por recusar rapar cabelo em praxe do coordenador de natação

Um atleta de 14 anos do Clube Bairro dos Anjos (BA), em Leiria, foi humilhado e abandonado num parque de estacionamento em Badajoz, Espanha, após recusar participar numa praxe do coordenador de natação de competição, João Paulo Fróis, que está suspenso pela direção e alvo de processo disciplinar. A praxe consistia em rapar o cabelo aos atletas com uma máquina, fazendo desenhos no couro cabeludo, antes de participarem na competição internacional de natação, no fim de semana prolongado de junho.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã