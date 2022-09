Pacto anti-Jesus no balneário do Benfica vale o 'tri', revela Vieira

Ex-presidente do Benfica conta as jogadas nos bastidores que levaram o clube à conquista de campeonatos.

Em 2005, Luís Filipe Vieira terminou com um jejum de 11 anos do Benfica sem vencer a Liga. Em 2017, levou as águias à conquista de um inédito tetracampeonato. Mas entre os sete títulos de campeão que somou na presidência encarnada, não é nenhum desses que destaca: "O título que me deu mais gozo conquistar foi o tricampeonato em 2015/16, a época em que o Jorge Jesus saiu do Benfica para ir para o Sporting."