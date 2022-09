Homem detido na Rússia após disparar em centro de recrutamento para a guerra. Veja as imagens

Comandante encarregue da mobilização local foi atingido.

In Russia, a 25-year-old conscript shot a military commissar right in the military commissariat pic.twitter.com/cPpMy0kXTw — ???????English (@TpyxaNews) September 26, 2022

Um homem russo foi detido após abrir fogo num centro de recrutamento para a guerra na Ucrânia esta segunda-feira na cidade de Ust-Ilimsk, na região de Irkutsk, Rússia. O comandante encarregue da mobilização local foi atingido.O atirador, que num vídeo publicado nos meios de comunicação social é visto a identificar-se aos agentes policiais como Ruslan Zinin, de 25 anos de idade. Um vídeo separado do tiroteio mostra-o a disparar pelo menos um tiro dentro do centro.O governador da região de Irkutsk, Igor Kobzev, escreveu na aplicação de mensagens Telegram, citado pela Reuters, que o comandante encarregue da mobilização local foi atingido e estava no hospital em estado crítico. O atirador detido "será absolutamente castigado", referiu ainda.Vários centros de recrutamento foram atacados desde que o presidente russo Vladimir Putin declarou uma mobilização parcial na quarta-feira passada.Os protestos contra a mobilizaçao aconteceram durante o fim-de-semana no Daguestão e na Yakutia.