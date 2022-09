Empresário próximo de Putin admite ter fundado grupo paramilitar Wagner

Numa publicação nos canais de comunicação social da sua empresa Concord, Prigozhin disse ter fundado o grupo para enviar combatentes qualificados para a região do Donbass, no leste da Ucrânia, em 2014.

"Foi então, em 01 de maio de 2014, que nasceu um grupo de patriotas, que tomou o nome do Grupo Tático do Batalhão de Wagner", disse Prigozhin, citado pela agência francesa AFP.

O conflito no Donbass opõe, desde há oito anos, forças separatistas de Donetsk e Lugansk, com apoio de Moscovo, e as autoridades de Kiev.

A guerra no Donbass eclodiu na mesma altura em que a Rússia invadiu e anexou a península ucraniana da Crimeia.

Dias antes de ter ordenado a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano, o Presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu as autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk.

A imprensa independente russa denunciou que o grupo Wagner - que tem o nome do compositor favorito do líder nazi Adolf Hitler - está também envolvido na atual guerra na Ucrânia.

"E agora uma confissão (...), estes tipos, heróis, defenderam o povo sírio, outros povos de países árabes, os africanos e os latino-americanos desfavorecidos, tornaram-se um pilar da nossa pátria", afirmou ainda Prigozhin.

O grupo paramilitar é suspeito de realizar o "trabalho sujo" do Kremlin (Presidência russa) em vários teatros de operação, o que Moscovo sempre negou.

O Kremlin também sempre negou ter quaisquer ligações com grupos paramilitares.

Yevgeny Prigozhin, 61 anos, é natural de São Petersburgo, tal como o atual líder russo.

Chegou a ser apelidado de "cozinheiro de Putin" pela agência norte-americana AP por os seus restaurantes e empresas de 'catering' organizaram jantares que Putin frequentou com dignitários estrangeiros.

Prigozhin também é suspeito de envolvimento em operações de desinformação através das redes sociais, incluindo para favorecer a eleição de Donald Trump nas presidenciais de 2016.

Por essa razão, figura na lista de pessoas procuradas pelo FBI, a agência federal de investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

"Prigozhin foi o principal financiador da Agência de Investigação na Internet (IRA) com sede em São Petersburgo. Ele supostamente supervisionou e aprovou as suas operações de interferência política e eleitoral nos Estados Unidos", lê-se na página do FBI na internet.

As ações atribuídas a Prigozhin "foram alegadamente tomadas para atingir um número significativo de americanos com o objetivo de interferir com o sistema político dos Estados Unidos, incluindo as eleições presidenciais de 2016", acrescenta.

O FBI oferece uma recompensa de 250 mil dólares (mais de 258.000 euros, ao câmbio atual) por informações que levem à detenção de Prigozhin.