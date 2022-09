TikTok multado em 30 milhões de euros por falta de proteção da privacidade das crianças

O TikTok, aplicação que se caracteriza pelos vídeos de curto formato, pode vir a ser multado pelo Reino Unido em 29 milhões de dólares - que corresponde a 30 milhões de euros - no seguimento de uma investigação que descobriu que a aplicação violou a lei de proteção de dados britânica ao não salvaguardar a privacidade dos utilizadores mais novos.

A investigação concluiu que a aplicação não têm sido transparente no que respeita ao fornecimento de informações e tem tratado os dados relativos a crianças com menos de 13 anos de idade sem o adequado consentimento paternal. De acordo com o Comissário da Informação, John Edwards, "as empresas que prestam serviços digitais têm o dever legal de colocar essas proteções em vigor, mas a nossa visão provisória é que o TikTok ficou aquém desse requisito".

O Gabinete do Comissário da Informação estima que a aplicação violou a lei de proteção de dados do Reino Unido entre maio de 2018 e julho de 2020. O Comité de Comércio do Senado aprovou, em julho deste ano, uma medida que visa aumentar a idade a partir do qual as crianças recebem proteções especiais de privacidade online - que aumentou para os 16 anos - e que estivessem relacionadas com a publicidade, sem consentimento, de empresas como o TikTok e o Snapchat, que têm como principal alvo os mais jovens.