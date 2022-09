Hospital de Évora é primeiro em Portugal com novo equipamento de ressonância magnética

"É com orgulho que o damos por atingido", acrescentou Isabel Pita, diretora clínica da unidade hospitalar.

O hospital de Évora dispõe de um inovador equipamento de ressonância magnética, o primeiro a ser instalado em Portugal, que permite prestar melhores cuidados de saúde e aumentar o número de exames, disse a diretora clínica hospitalar.

"O hospital de Évora é o primeiro do país a instalar este equipamento, que proporciona uma melhor prestação de cuidados de saúde à população neste tipo de exames e permite também um aumento significativo do número de exames realizados pela equipa de profissionais de saúde", realçou Isabel Pita, diretora clínica da unidade hospitalar.

Segundo a mesma responsável, "um dos objetivos deste conselho de administração" do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) "era adquirir este equipamento de tecnologia avançada".

"É com orgulho que o damos por atingido", acrescentou Isabel Pita, citada num comunicado divulgado hoje pela GE Healthcare, a empresa responsável pela "tecnologia topo de gama" do novo equipamento.

O equipamento de ressonância magnética, instalado no Serviço de Imagiologia do HESE, "proporciona maior conforto ao utente, uma qualidade de imagem superior às anteriores e uma maior capacidade de resposta, sendo o primeiro a ser instalado em Portugal", realçou a empresa.

"Tem potencial para gerar imagens de maior qualidade, melhorando o diagnóstico dos utentes que passam agora a ter acesso a técnicas mais avançadas", além de que "garante uma maior comodidade graças à considerável redução do ruído provocado pela ressonância magnética, ao aumento do diâmetro de abertura do equipamento (70 cm) e à redução dos tempos de realização dos exames", acrescentou.

Para os profissionais de saúde, "representa uma mais-valia, pois facilita, não só a realização do exame, pelo maior conforto do doente, como também o diagnóstico, pela maior qualidade de imagem", referiu igualmente a empresa.

A diretora clínica Isabel Pita disse ainda esperar que "esta nova tecnologia atraia mais profissionais desta área para o HESE".

O diretor-geral da GE Healthcare Portugal, Rui Costa, frisou tratar-se de "um equipamento caracterizado pela inovação tecnológica, desenvolvido com foco nos utentes e nos profissionais de saúde, aumentando a produtividade e o conforto dos mesmos, bem como a precisão do diagnóstico".