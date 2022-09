Cuba aprova em referendo casamento homossexual e gestação por substituição

Presidente do Conselho Eleitoral Nacional felicitou a população pelo seu envolvimento no processo.

Dois terços dos eleitores cubanos apoiaram em referendo o Código das Famílias promovido pelo Governo de Miguel Díaz-Canel, que permite a legalização do casamento homossexual e a gestação por substituição ('barriga de aluguer'), segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira.

A presidente do Conselho Eleitoral Nacional (CEN), Alina Balseiro Gutiérrez, indicou hoje que, dos votos válidos, 66,78% (mais de 3,9 milhões) aprovaram a atual reforma, tendo rejeitado a nova legislação 33,13% (mais de 1,9 milhões).



O resultado, que não vai registar alterações apesar de ainda prosseguir a contagem em algumas circunscrições, situa o nível de participação em cerca de 74%. A responsável do CEN felicitou a população pelo seu envolvimento no processo, indicaram os 'media' oficiais.