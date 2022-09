'Panoramix', o videojogo que deteta Alzheimer e demência de forma precoce

Videojogo deteta sinais ocultos de deficiência cognitiva e acelera o diagnóstico das patologias.

Investigadores do centro de tecnologia de telecomunicações da Universidade de Vigo, a atlanTTic, localizada em Espanha, têm trabalhado ao longo dos últimos sete anos na criação do 'Panoramix', um videojogo que abre uma janela de oportunidades no combate de doenças neurológicos, como é o caso do Alzheimer e da demência.Aparentemente, o novo videojogo apresenta um sistema simplista, mas consegue, em apenas 40 minutos, detetar os primeiros sinais ocultos de deficiência cognitiva que surgem mesmo antes dos sintomas. O videojogo integra a plataforma europeia 'Gatekeeper' que, através do financiamento providenciado pela União Europeia (UE), oferece ferramentas tecnológicas que visam melhorar a vida dos idosos, sobretudo na Europa, que se assume como um continente cada vez mais envelhecido.O jogo, que pode ser visualizado em tablets e telemóveis, é composto por 7 etapas que avaliam diferentes partes da memória. É através das interações dos utilizadores que o videojogo consegue juntar pistas que indicam se o jogador apresenta falhas cerebrais, se é saudável, se tem ligeiras deficiências cognitivas que podem conduzir à demência ou se, em caso extremo, já tem demência. Na maioria dos casos, os doentes que sofrem de demência ou Alzheimer, só vêm a sua condição médica detetada quando esta se encontra num estado avançado. O videojogo pretende reduzir o tempo de diagnóstico das doenças, detetando-as antecipadamente, algo que é essencial para garantir a qualidade de vida dos pacientes.Os investigadores do videojogo alertam para o facto deste se tratar, meramente, de um sistema de rastreio, sendo que os sinais diagnosticados devem ser verificados por médicos especialistas. O centro de investigações atlanTTic tem feito várias negociações para que seja possível aplicar a recente inovação em centros de saúde pública em Galiza.Os investigadores tencionam, igualmente, estudar se o 'Panoramix' consegue diagnosticar, à priori, se um determinado indivíduo apresenta possibilidade de desenvolver demência. Relativamente a esta hipótese, ainda não existem resultados conclusivos.Durante o último ano, cerca de 40 pacientes da Associação de Familiares de Doentes com Alzheimer e outras Demências da Galiza (AFAGA) deram os primeiros passos no videojogo. Graças a esta colaboração, tornou-se possível estudar se a aplicação é eficaz no atraso do progresso da doença que, em pleno 2022, ainda não tem cura.O 'Panoramix' poderá vir a tornar-se nos "olhos do neurologista", algo determinante uma vez que a demência se assume como uma doença que evolui e requer um constante ajuste da medicação. O videojogo tem aprendizagem automática, devido à sua tecnologia de inteligência artificial, que permite que, através da análise de uma multiplicidade de dados, seja possível encontrar uma padrão.O videojogo foi escolhido pela plataforma 'Gatekeeper', e "competia" com cerca de 114 propostas apresentadas por 23 países distintos, em conjunto com outros 10 projetos. 'Panoramix' faz parte das novas tecnologias que assumem um papel primordial na resposta das necessidades da sociedade, que se encontra cada vez mais envelhecida e, como tal, precisa de cuidados redobrados.