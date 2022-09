Aluna em cadeira de rodas morta durante tiroteio numa escola do Brasil

Estudante invadiu o local, na posse de uma arma de fogo e de uma faca, e disparou contra os alunos.

Uma aluna em cadeira de rodas morreu, esta segunda-feira, durante um tiroteio numa escola no estado da Bahia, no Brasil.

Um estudante invadiu o local, na posse de uma arma de fogo e de uma faca, e disparou contra os alunos.



Segundo o jornal brasileiro G1, o atirador acabou por ser atingido a tiro e levado para o Hospital Geral do Oeste, no oeste da Bahia. Até ao momento, não é conhecido o estado de saúde do jovem, nem a motivação do crime.