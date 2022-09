Funcionário de companhia aérea toma conta de peixe de cliente durante quatro meses

Estudante de 19 anos queria levar o animal de estimação para casa durante o verão.

No final do ano de caloira na Universidade de Tampa em Might, nos EUA, Kira Rumfola fez as malas e foi para o aeroporto com o colega de quarto favorito: um peixe, chamado Theo. Kira, de 19 anos, ia para passar o Verão a casa e pensou que não havia problema em levar Theo a bordo do avião numa pequena caixa transportadora para peixes. "Já o tinha feito antes, durante as férias, com outra companhia aérea, por isso enchi a caixa com água e meti o Theo lá dentro", disse a universitária.Enquanto despachava a bagagem para o voo na companhia aérea Southwest Airlines, o agente de apoio ao cliente, Ismael Lazo, viu o peixe e explicou a Kira que a politica de animais da companhia aérea só permitia gatos e cães de porte pequeno a bordo do avião."Todos os meus colegas de quarto já tinham ido para casa passar o Verão e eu não tinha ninguém com quem deixar Theo. Fiquei muito triste", disse Kira.Ismael Lazo compreendia a preocupação de Kira, então tomou a decisão de se oferecer para tomar conta de Theo.Kira ficou muito feliz com a oferta e prometeu que, durante o Verão, ia enviar mensagens para ver como Theo se estava a portar.Quando chegou a casa, a Kira enviou uma mensagem ao Ismael: "Olá Ismael, é a rapariga do aeroporto dona do peixe. Queria, apenas, saber como é que ele está? Se tiveres alguma pergunta sobre o Theo não hesites em perguntar, obrigada!".Depois do verão, quando Kira foi buscar o peixe, deu um cartão de oferta da loja de animais e alguns doces como gesto de agradecimento.Kira comprou o Theo numa loja de animais em Tampa, na Flória, nos EUA, para lhe fazer companhia e aos colegas de casa durante o primeiro ano fora de casa.