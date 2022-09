“Só tenho pena ter sido o meu filho a matá-lo”: Mãe defende Tiago que matou o pai após anos de violência doméstica

Tiago diz que não foi ele a vítima porque pegou primeiro na faca do crime.

Ele quis chegar à faca, mas eu peguei nela primeiro." Foi desta forma que Tiago Monteiro, o jovem de 24 anos que matou o pai em Algés, Oeiras, em setembro do ano passado, confessou esta segunda-feira o crime em tribunal, na primeira sessão do julgamento que decorre em Cascais. Entre lágrimas, recordou com pormenor os acontecimentos daquela tarde, mas justificou sempre o homicídio com o comportamento de José Monteiro ao longo de décadas.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã