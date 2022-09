Ministério da Educação recebe mil pedidos de baixa médica de professores por semana

Todas as semana chegam ao Ministério da Educação mil pedidos de substituição de professores por baixa médica. A revelação foi feita, esta segunda-feira, pelo ministro da tutela. Questionado acerca da falta de professores nas escolas - mais de duas semanas após o início do ano letivo -, João Costa explicou que o Governo tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas que têm permitido acelerar os processo de substituição, reduzindo de mais de 30 dias para 12 dias, mas admitiu que os pedidos de baixa dificultam o trabalho.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã