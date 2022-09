Novo juiz cancela diligências previstas para esta semana

Informação é avançada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal.

O juíz que substituiu Ivo Rosa cancelou esta terça-feira as inquirições previstas

no processo BES

para esta semana, avançou o Tribunal Central de Instrução Criminal.

"Em face do invocado nos requerimentos identificados, antes de mais, notifique o Ministério Público, os arguidos não subscritores e os assistentes para, querendo, exercer o contraditório", lê-se na nota.



De acordo com o Tribunal, o exercício do contraditório "não se esgotará antes de decorrida a datada última das diligências agendadas para os próximos dias 26 a 30 de Setembro de 2022, e em face da matéria em causa nos requerimentos acima identificados, não se afigura de todo curial a manutenção das aludidas diligências (até por forma a não exercer qualquer tipo de pressão sobre os diversos intervenientes processuais quanto ao exercício do mencionado contraditório), pelo que cumprirá dá-las sem efeito".