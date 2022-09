Homem britânico detido após abusar sexualmente mulher durante voo da Ryanair

Detido convidou passageira a ter relações sexuais dentro da casa de banho do avião.

Um cidadão britânico foi detido após importunar sexualmente a passageira que se encontrava sentada ao seu lado no avião. O incidente aconteceu durante uma viagem da companhia da Ryanair com ligação Liverpool, no Reino Unido a Palma de Maiorca, em Espanha.

Após a aterragem o homem, de 35 anos, foi detido pela polícia.